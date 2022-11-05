Унаслідок ворожої атаки також пошкоджено автомобілі.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу російських загарбників пошкоджено будівлі трьох підприємств.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram.

Зокрема, противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних частинах області.

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"Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С300 Вільнянщину. Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі", - заявив Старух.

За його словами, люди не постраждали.

"Попри усі підступи ворога, продовжуємо укріплювати оборону та рухатись до перемоги!", - додав він.

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Супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів Запорізької області. Ворог також не раз обстрілював вільні території регіону, зокрема, завдавав ракетні удари. Через ворожі атаки були руйнування, жертви й постраждалі.

Зокрема, у ніч на 4 листопада загарбники завдали удару ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району.

Одна з ракет влучила в газову трубу, розташовано на відкритій території. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. За попередніми відомостями, ніхто не постраждав.

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