На місці удару виникла пожежа.

В ніч проти 6 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя. Під удар потрапив один із житлових кварталів міста.

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, на місці удару виникла пожежа.

"Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал. Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці", – наголосив він.

Відео дня

За словами Куртєва, інформація про постраждалих та масштабів ушкоджень внаслідок ворожого обстрілу уточнюється.

Ситуація в Запорізькій області: що відомо

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати Запоріжжя та область.

Так, у ніч проти 4 листопада ворог завдав удару ракетами С-300 по Запорізькому району.

Раніше повідомлялося, що 29 жовтня російські загарбники вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у місті Запоріжжя. Пізніше голова ОВА повідомив, що внаслідок цієї ракетної атаки зруйнована лише промислова будівля, а жертв серед населення немає.

Вас також можуть зацікавити новини: