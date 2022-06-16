Імовірно всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують Сєвєродонецьк із підконтрольною Україні територією, зруйновані.

Російські війська на Донбасі діють значно недоукомплектованими та все більш роз'єднаними угрупованнями.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Деякі батальйонні тактичні групи окупантів, що зазвичай налічують від 600 до 800 осіб, змогли зібрати всього 30 солдатів.

Зазначається, що бойові дії між українськими військовими і російськими окупантами в оспорюваних містах і на лініях фронту все більше зводяться до зіткнень невеликих груп військ, що діють, як правило, пішки.

"Деякі сильні сторони Росії, такі як перевага в кількості танків, стають менш значущими в таких умовах. Імовірно, це сприяє збереженню повільних темпів просування", - зазначають в британські розвідці.

Там також додають, що імовірно всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують місто Сєвєродонецьк з підконтрольною Україні територією, зруйновані.

"Україні, можливо, вдалося вивести значну частину своїх бойових підрозділів, які спочатку утримували місто. Ситуація залишається вкрай складною для українських військ і цивільного населення, що залишилися на схід від річки", - йдеться в повідомленні.

Через зруйновані мости росіянам тепер найімовірніше доведеться організувати переправу через річку, або наступати на своїх застопорених флангах, щоб перетворити "тактичний виграш в оперативну перевагу".

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, ворог не припиняє спроб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Зокрема, російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ з усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.

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