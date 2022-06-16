Російські війська на Донбасі діють значно недоукомплектованими та все більш роз'єднаними угрупованнями.
Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Деякі батальйонні тактичні групи окупантів, що зазвичай налічують від 600 до 800 осіб, змогли зібрати всього 30 солдатів.
Зазначається, що бойові дії між українськими військовими і російськими окупантами в оспорюваних містах і на лініях фронту все більше зводяться до зіткнень невеликих груп військ, що діють, як правило, пішки.
"Деякі сильні сторони Росії, такі як перевага в кількості танків, стають менш значущими в таких умовах. Імовірно, це сприяє збереженню повільних темпів просування", - зазначають в британські розвідці.
Там також додають, що імовірно всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують місто Сєвєродонецьк з підконтрольною Україні територією, зруйновані.
"Україні, можливо, вдалося вивести значну частину своїх бойових підрозділів, які спочатку утримували місто. Ситуація залишається вкрай складною для українських військ і цивільного населення, що залишилися на схід від річки", - йдеться в повідомленні.
Через зруйновані мости росіянам тепер найімовірніше доведеться організувати переправу через річку, або наступати на своїх застопорених флангах, щоб перетворити "тактичний виграш в оперативну перевагу".
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, ворог не припиняє спроб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Зокрема, російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ з усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.