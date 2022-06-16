За даними нардепа, щодня на східному фронті гине до 500 українських захисників.

Щодня в боях на Донбасі гине або отримує поранення до тисячі українських захисників, в середньому - від 200 до 500 загиблих.

Про це заявив керівник української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія, пише Axios.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про загибель кожні добу 60-100 українських військових. За словами Арахамії, за останні два тижні це число значно зросло.

Депутат додав, що в українській армії служить близько мільйона осіб, є можливість призвати туди ще два мільйони. Арахамія каже, що у ЗСУ є сили для продовження боротьби, зокрема, на Донбасі.

Для протистояння з РФ Україні зараз не вистачає зброї та боєприпасів.

"У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя", - говорить Арахамія.

Він також розповів, що попри заморозку офіційних переговорів з РФ, телефонний діалог триває: з росіянами спілкуються один-два рази на тиждень.

За прогнозом Арахамії, РФ повною мірою відчує вплив західних санкцій через три-чотири роки.

Втрати ЗСУ під час повномасштабної війни з РФ

9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні своїх бійців, а кількість поранених за день може доходити до півтисячі. У той же день радник глави ОП Михайло Подоляк назвав іншу цифру: за його даними, в день гине 100-200 українських захисників.

1 червня президент Володимир Зеленський заявляв, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Ще близько 500 людей щодня отримують поранення.

Ще раніше, в середині квітня президент озвучив ЗМІ цифру про загибель 2,5-3 тисяч військових українських Збройних сил у війні з окупантами.

10 червня радник голови ОП Олексій Арестович побічно підтвердив, що з 24 лютого загинули близько 10 тисяч українських захисників.