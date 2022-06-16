Окупанти штурмують місто, бойові дії тривають.

Ворог не припиняє спроб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ з усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде штурм, бої тривають", - йдеться у повідомленні.

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Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу. В Сєвєродонецьку і в одному з районів Врубівки тривають запеклі битви. Рашисти й надалі знищують населені пункти регіону, є багато постраждалих мирних жителів.

Крім того, ворог намагається наступати на напрямку Ізюм – Слов’янськ. ЗС РФ без успіху вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля.

Не припиняються обстріли й Чернігівщини та Сумщини. Протягом 15 червня противник відкривав вогонь по позиціях військових з мінометів, вів повітряну розвідку з БПЛА.

У боях з Росією ЗСУ знищили вже 32 750 окупантів і тисячі одиниць техніки.

На думку британського аналітика Майкла Кларка, пауза через інтенсивність боїв на сході неминуча. Він зазначив, що великих втрат зазнають як росіяни, так й українці.

Станом на 15 червня на Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно відбили черговий штурм росіян.

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