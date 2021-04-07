Російські війська на кордоні України - Чехія зробила заяву / Фото: REUTERS
У Міністерстві закордонних справ Чехії висловили занепокоєність стягуванням російських військ до кордонів України.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Чехії у Twitter.
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"Ми спостерігаємо із занепокоєнням за загостренням напруження на сході України, за підвищеною російською риторикою і воєнним нарощуванням поруч з українськими кордонами", - заявили чеські дипломати.
Стягування російських військ до українського кордону
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
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