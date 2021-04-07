В МЗС Чехії занепокоєні стягуванням російських військ до кордонів України

В Чехії зі стурбованістю спостерігають за ситуацією на сході України та на українських кордонах.

У Міністерстві закордонних справ Чехії висловили занепокоєність стягуванням російських військ до кордонів України. Про це йдеться у повідомленні МЗС Чехії у Twitter. Читайте такожРосія продовжує стягувати військову техніку до кордону: з’явилися нові відео "Ми спостерігаємо із занепокоєнням за загостренням напруження на сході України, за підвищеною російською риторикою і воєнним нарощуванням поруч з українськими кордонами", - заявили чеські дипломати. Стягування російських військ до українського кордону 30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Віталій Саєнко

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