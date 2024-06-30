Серед найголовніших наших досягнень там: розширення зернового коридору та виведення флоту РФ у Новоросійськ.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів про зміни в акваторії Чорного та Азовського морів за 6 останніх місяців, зазначивши, що серед основних досягнень України - розширення зернового коридору та виведення флоту РФ у Новоросійськ.

"По-перше, ми змогли розширити наші можливості щодо нашого зернового коридору. Тобто в цьому сенсі стабільності стало більше. І остання небезпека, яка була доступною для росіян – це мінування дистанційне з літаків - цю небезпеку так само було усунуто. Залишається, звісно небезпека застосування ракетного озброєння і дронів-камікадзе. Тут нам є над чим працювати", - зазначив він.

Плетенчук зауважив, що знаковим є зміна російського командувача Азово-Чорноморського регіону.

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"Тобто вони намагаються шукати якісь нові рішення, нову тактику. Але в принципі картина залишається незмінна", - прокоментував речник ВМС України.

"Посилено повітряну компоненту як заміну морської компоненти в Азово-Чорноморському регіоні. Це помітно. І це події останніх пів року. Наразі вони вже розписалися в тому, що в Чорному морі можуть бути присутніми лише у форматі підводних човнів", - також підкреслив Плетенчук.

За його словами, Україна надалі застосовуватиме нові системи озброєння по території Криму і все це буде впливати на подальший перебіг подій, на спроможності ворога.

Плетенчук також зауважив, що будівництво росіянами залізниці з Ростова-на-Дону до Джанкоя, може, звичайно, впливати на загальну картину. Але цей об’єкт, як підкреслив речник ВМС, "ще не добудований і не слід забувати, що він так само знаходиться в зоні ураження".

ЗСУ завдають ударів по об'єктах окупантів у Криму

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ та розвідка провели вже численні операції по військових об’єктах росіян в Криму. Наразі відомо, що крім кораблів ЧФ РФ активно уражаються системи ППО окупантів на півострові. Загалом в окупованому Росією Криму лунають вибухи майже щодня.

Зокрема в середині червня ЗСУ повідомили, що провели атаку на російські зенітні ракетні комплекси. Було завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. За результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400.

Зважаючи на масове знищення російських систем ППО, окупанти привезли до Криму свої новітні системи ППО С-500. Однак, за словами Плетенчука, поява на півострові цих комплексів не зможе показати щось кардинально нове в роботі ППО РФ.

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