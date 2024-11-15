При цьому в Росії про удар по аеродрому замовчують.

У Краснодарській області РФ атаковано військовий аеродром "Кримськ". Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко.

Водночас губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що була така атака безпілотників. "Цієї ночі два муніципалітети краю зазнали масованої атаки безпілотників. Наші засоби ППО перехопили кілька десятків БПЛА в Кримському та Красноармійському районах", - написав він у Telegram.

При цьому написав, що в Кримську уламки безпілотників упали на територію чотирьох домоволодінь, постраждалих немає, а також пошкоджено дах одного будинку й автомобіль.

Також розповів, що в Красноармійському районі в станиці Полтавській уламки безпілотника пошкодили дах приватного будинку, а в іншому будинку вибито скло. Постраждалих немає.

Пише, що на місці НП працюють екстрені служби.

Атака дронів на РФ

Як повідомляв УНІАН, уночі 14 серпня 2024 року далекобійні дрони Служби безпеки України та Сил оборони здійснили найбільшу атаку за всю війну на російські військові аеродроми.

Унаслідок атаки "весела" ніч була на аеродромах Воронежа, Курська, Саваслейки та Борисоглібська.

За інформацією джерел, це була спеціально спланована операція, щоб російські війська не могли використати ці аеродроми для ударів УАБами по лінії фронту і по українських містах.

Зазначається, що за інформацією російських воєнкорів у соцмережах, удар був результативним, бо ППО не змогла захистити ці об'єкти. Йдеться про 10 вибухів тільки на Саваслейці, звідки регулярно злітають МіГи.

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