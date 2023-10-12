Щоб досягти цілей, противник підбирає тактику та навмисно запускає дрони-вбивці над житловим сектором.

У Силах оборони розповіли про деталі атаки на Подунав’я, зокрема, про нюанси в системі GPS-навігації в дронах.

Під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Одеса" керівник Об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що цієї ночі противником застосовано пуски з різних напрямків. Це означає, що ворог підбирає тактику.

"Він намагається виснажити наші системи протиповітряної оборони й прокласти маршрути, які будуть більш результативними для ураження цілей. Спочатку розпочиналась атака з північно-східного напрямку, пізніше доєдналися південні регіони… В нашій зоні відповідальності "працювали" дрони, випущені з Кримського півострова, і розділилися вони на декілька груп з тим, щоб розгалузити і систему реагування на них", - сказала Гуменюк.

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За її словами, окупанти також використовували територію тимчасово окупованої Херсонщини для прямування по певних напрямках.

"Вони намагалися змінювати траєкторію, ускладнювали її, що може свідчити про те, що наразі дещо деформована, або модифікована система GPS-навігації в дронах. Вони, використовуючи складні маршрути, намагалися прорватися все ж таки до припортової інфраструктури того регіону, який зараз функціонує в умовах зернової угоди між Україною і цілим світом, без участі відповідно країни-терористки", - наголосила спікерка.

Вона нагадала, що сталося влучання в припортову інфраструктуру, пошкоджено зерносховища, є пошкодження безпосередньо збіжжя. Зараз на місці працюють відповідні правоохоронні органи й встановлюють наслідки.

Також сталося пошкодження житлового сектору, де через влучання спалахнула пожежа. "На жаль, постраждала літня жінка вона отримала опіки та доправлена до медичного закладу. Її стан зараз стабільний", - додала Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що результативність роботи сил протиповітряної оборони можна оцінити як досить високу: чотири дрони було знищено над Миколаївщиною, де окупанти намагалися прорватися складним маршрутом до портової інфраструктури, та 10 - над Одещиною.

При цьому, для збиття дронів було залучено повітряне командування "Південь", мобільні вогневі групи, прикордонники та інші складові Сил оборони, зокрема сухопутних військ.

Спікер також зазначила, що ворог підступно спрямовує атаки з урахуванням маршруту, який пролягатиме над промисловою зоною, портами, житлом людей тощо. Це російські військові роблять навмисно, щоб завдати ще більшу шкоду та звинуватити в цьому українських захисників.

За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"У ніч на 12 жовтня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили дронову атаку по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав'я. Внаслідок атаки ворога пошкоджено приватні домоволодіння. Отримала поранення 88-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.

Війна в Україні - російські удари по цивільних

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками, було запущено понад три десятки дронів-вбивць. Зокрема, противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" з північного та південного напрямків - Білгородська область (Росія) та з мису Чауда (окупований Крим). Загалом, було зафіксовано пуски 33 "Шахедів", збити вдалося 28.

Повідомлялося, що атака була спрямована по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Внаслідок влучання пошкоджено складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одещини, приватні будинки, поранену цивільну особу - жінку, 1935 року народження.

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