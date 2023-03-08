Офіційно ідентифіковано військового, якого російські війська розстріляли у полоні за гасло "Слава Україні". Ним виявився боєць 163 батальйону 119-ї окремої бригадт ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.
Як повідомляє у Facebook регіональне управління сил ТрО "Північ" ЗСУ, 30 грудня Мацієвський і ще четверо військових під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника на околицях Соледару.
Близько 12:00 зв’язок з Олександром зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.
"Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків на жаль не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті", - йдеться у повідомленні ТрО.
Мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах.
Олександр Мацієвський – ким був Герой України
Народився Мацієвський 1980 року у Молдові, куди його матір відправили за розподіленням на взуттєву фабрику. Саме там Олександр згодом закінчив середню школу і електротехнічний коледж. Потім родина повернулася до Ніжина, на Батьківщину.
До лютого 2022 року Олександр працював за фахом. З першого дня повномасштабної агресії він пішов до Ніжинського ТЦК та СП, але відразу не зміг потрапити до війська. Він допомагав робити укріплення, чатував на блок-посту, готував пляшки з запалювальною сумішшю і наполегливо знов звертався до збірного пункту.
11 березня його було зараховано до Ніжинського батальйону тероборони. Олександр старанно вчився військовій справі, його призначили снайпером.
У грудні, коли батальйон збирався вирушати на схід, Олександр не сказав мамі, що він поїде у зону активних бойових дій, дуже не хотів щоб вона хвилювалася.
29 грудня відбулась остання телефонна розмова Олександра з мамою. 7 січня "абонент з'явився на зв'язку", але то телефонували його побратими, щоб повідомити рідні про його смерть.
Розстріляли за "Слава Україні" - що відомо про новий воєнний злочин окупантів
6 березня в мережі з'явилось відео розстрілу росіянами беззбройного українського військовополоненого після гасла "Слава Україні". Кадри відзняли самі ж кати.
Українців вразило, з якою рішучістю і гідністю невідомий боєць прийняв смерть на полі бою: замість стати на коліна він стояв і курив цигарку.
Користувачі запустили тематичну акцію підтримки у соцмережах. Разом з тим Україна оголосила кримінальне переслідування убивць полоненого захисника.