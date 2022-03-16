Рятувальники оприлюднили сумну статистику.

У Харкові назвали попередню кількість жителів, які стали жертвами російського вторгнення в Україну.

За даними ДСНС, загинули понад півтисячі харків'ян.

"Лише за підтвердженими даними з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних мешканців, 88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів. Пошукові роботи не припиняються. Завдяки роботі рятувальників на місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалось врятувати 189 людських життів", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, російські окупанти нещадно й безперервно обстрілюють Харків, руйнуючи там будівлі та вбиваючи людей. За даними міськради, вже зруйновано близько 600 будівель.

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