Прийдешній саміт у Швейцарії буде інавгураційним, а на наступному розглядатимуть результати першого саміту.

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна вже готується до проведення наступного Глобального саміту миру.

За його словами, прийдешній саміт у Швейцарії буде інавгураційним, а на наступному розглядатимуть результати першого саміту.

"На цьому саміті миру ми говоритимемо вже за результатами першого саміту і за результатами дорожньої карти про те, яким чином говорити про мир в Україні", - сказав він в ефірі національного телемаратону.

Посадовець також зазначив, що не виключають формат такого саміту за участі Росії.

"Ми не виключаємо цього, якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора, і вона не диктуватиме своїх умов, а слухатиме співтовариство", - додав Жовква.

Саміт миру в Швейцарії - деталі

Завтра у Швейцарії розпочинається Глобальний саміт миру, в якому візьмуть участь майже сто країн, у тому числі понад пів сотні глав держав і урядів з усього світу. Для проведення саміту президент Зеленський відвідав десятки країн, аби заручитися підтримкою, було розіслано понад півтори сотні запрошень та підписано безпекові угоди з країнами світу.

Уряд Швейцарії підтвердив, що в саміті миру щодо України візьмуть участь 100 делегацій, з них 92 країни та 8 організацій.

Уряд вказав, що на захід прибудуть 57 президентів, а відкриє його швейцарський глава держави Віола Амерд.

"Мета саміту - розпочати мирний процес, створити довіру та встановити коло пропозицій для наступних кроків до такого процесу. Усі присутні держави мають запропонувати бачення справедливого і довготривалого миру в Україні", - йдеться в урядовому комюніке напередодні саміту.

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