За словами президента, перший Саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо.

За тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість країн. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Київ працює над тим, щоб нових підписів під документом стало більше.

"Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН", - зазначив глава держави. Відео дня

Він додав, що перший Саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо.

"Але для цього потрібна єдність світу. Працюємо заради такої єдності. Дякую всім, хто допомагає", - підкреслив Зеленський.

Саміт миру - останні новини

Напередодні під рішенням Саміту підписалися ще дві країни - Барбадос та Маршалові Острови. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував двом державам за підтримку документу і зазначив, що "ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу".

Також УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому деякі країни "відкликали" свої підписи під загальним комюніке саміту миру у Швейцарії. За його словами, швейцарські колеги включили до першого списку підписантів деякі країни, які на той момент ще не підтвердили остаточно своє приєднання, при цьому "документ правився до останнього моменту".

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