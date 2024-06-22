Володимир Зеленський подякував Барбадосу та Маршаловим Островам за приєднання до фінального комюніке.

До остаточного комюніке за результатами першого Саміту миру, що відбувся минвулого тижня у Швейцарії, приєдналися Барбадос та Маршалові Острови. Про це у соцмережі Х повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував двом державам за підтримку документу і зазначив, що "ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу".

"На цьому шляху кожен голос однаково важливий і значимий. Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх націй світу. Кожен може зробити свій внесок", - написав Зеленський. Відео дня

Він також зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці з острівними країнами "над питаннями, які є дуже важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека".

"Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їхня кількість зростала", - резюмував глава держави.

Саміт миру - останні новини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому деякі країни "відкликали" свої підписи під загальним комюніке саміту миру у Швейцарії. За його словами, швейцарські колеги включили до першого списку підписантів деякі країни, які на той момент ще не підтвердили остаточно своє приєднання, при цьому "документ правився до останнього моменту".

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