Верховна Рада прийняла заяву про засудження сприяння Іраном збройній агресії проти України.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" ухвалення відповідної постанови №8133 проголосувало 303 народних обранці.
"Рада прийняла Заяву щодо засудження сприяння Ісламською Республікою Іран збройній агресії проти України... Не розірвання дипвідносин, а лише засудження", - зазначив він.
Зокрема, у цій заяві ВР наголошує, що рішення Ірану щодо постачань зброї до РФ покладають на Іран відповідальність за наслідки збройної агресії проти України.
Також у парламенті відзначили, що постачання Іраном озброєння до РФ підриває двосторонні відносини між Україною та Іраном та є несумісним з резолюцією Радбезу ООН №2231 (2015).
"Рада закликає Іран негайно припинити постачання до держави-агресора - РФ будь-яких озброєнь. Закликає світове співтовариство невідкладно вжити всіх можливих заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до РФ, а у разі відмови Ірану від припинення таких постачань - запровадити дієві санкції", - написав нардеп.
Крім того, у заяві депутати закликають уряди та парламенти іноземних держав сприяти суттєвому зміцненню обороноздатності України, зокрема невідкладно посилити можливості України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.
Як Іран допомагає РФ у війні проти України
Іран передав Росії дрони-камікадзе, які окупанти почали негайно застосовувати, атакуючи українські міста. Спочатку окупанти застосовували їх на півдні України, а 17 жовтня вдарили ними по Києву, внаслідок чого загинули 5 осіб.
Крім цього, двоє високопоставлених іранських чиновників і двоє іранських дипломатів повідомили агентству "Рейтер", що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додаток до більшої кількості безпілотників.
17 жовтня віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі збирають докази і готові відреагувати на застосування іранських дронів у війні РФ проти України.
Того ж дня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що минулого тижня у Росії було 300 іранських дронів-камікадзе, загальний контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких одиниць.
18 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова надати країнам-членам ЄС "мішок доказів" про передачу Іраном Росії дронів-камікадзе. Очільник МЗС також запропонував президенту України розірвати дипломатичні відносини з Іраном.