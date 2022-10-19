Парламент закликав Іран негайно припинити постачання зброї до Росії, а світове співтовариство - невідкладно вжити всіх можливих заходів для припинення таких постачань.

Верховна Рада прийняла заяву про засудження сприяння Іраном збройній агресії проти України.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" ухвалення відповідної постанови №8133 проголосувало 303 народних обранці.

"Рада прийняла Заяву щодо засудження сприяння Ісламською Республікою Іран збройній агресії проти України... Не розірвання дипвідносин, а лише засудження", - зазначив він.

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Зокрема, у цій заяві ВР наголошує, що рішення Ірану щодо постачань зброї до РФ покладають на Іран відповідальність за наслідки збройної агресії проти України.

Також у парламенті відзначили, що постачання Іраном озброєння до РФ підриває двосторонні відносини між Україною та Іраном та є несумісним з резолюцією Радбезу ООН №2231 (2015).

"Рада закликає Іран негайно припинити постачання до держави-агресора - РФ будь-яких озброєнь. Закликає світове співтовариство невідкладно вжити всіх можливих заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до РФ, а у разі відмови Ірану від припинення таких постачань - запровадити дієві санкції", - написав нардеп.

Крім того, у заяві депутати закликають уряди та парламенти іноземних держав сприяти суттєвому зміцненню обороноздатності України, зокрема невідкладно посилити можливості України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Як Іран допомагає РФ у війні проти України

Іран передав Росії дрони-камікадзе, які окупанти почали негайно застосовувати, атакуючи українські міста. Спочатку окупанти застосовували їх на півдні України, а 17 жовтня вдарили ними по Києву, внаслідок чого загинули 5 осіб.

Крім цього, двоє високопоставлених іранських чиновників і двоє іранських дипломатів повідомили агентству "Рейтер", що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додаток до більшої кількості безпілотників.

17 жовтня віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі збирають докази і готові відреагувати на застосування іранських дронів у війні РФ проти України.

Того ж дня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що минулого тижня у Росії було 300 іранських дронів-камікадзе, загальний контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких одиниць.

18 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова надати країнам-членам ЄС "мішок доказів" про передачу Іраном Росії дронів-камікадзе. Очільник МЗС також запропонував президенту України розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

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