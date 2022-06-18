Він перебуває в лікарні з пораненнями.

У тимчасово окупованому Херсоні на вулиці Сенявіна стався вибух.

Як повідомляє "Суспільне", вибуховий пристрій був прикріплений до дерева і здетонував на автомобіль Audi.

За кермом був Євген Соболєв, керівник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою.

За інформацією кореспондентів видання, водій залишився живий, поранений велосипедист, який проїжджав повз.

Окупанти заявили про "теракт" українських партизанів. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що "українські терористи вчинили замах на главу Усін по Херсонській області Соболєва". За інформацією "РИА Новости", він перебуває в лікарні з пораненнями, його життю нічого не загрожує.

Як писав УНІАН, раніше жителі Херсона, які оголосили "полювання" на місцевих колаборантів і російських пропагандистів, красномовно звернулися до окупантів і попередили, що бігти нікуди.

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