Колаборанта затримали ще у березні.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти змогли швидко захопити Херсонську область через зраду працівника СБУ Ігоря Садохіна.

Про це він заявив під час ефіру з Марком Фейгіним.

Арестович нагадав, що інформацію про зраду Садохіна раніше оприлюднив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Завербований спецслужбами РФ Садохін працював "або помічником голови СБУ області або його заступником".

"Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив, що швидке захоплення області стало можливим завдяки зраді завербованого спецслужбами РФ співробітника СБУ Ігоря Садохіна", - заявив Арестович.

Колишній СБУшник надав загарбникам карти мінних полів та розташування Збройних сил України. Крім того, зрадник координував удари російської авіації.

"Його затримали ще у березні. Потім президент звільнив главу СБУ області Сергія Криворучка та позбавив його звання. В Україні сталося неможливе – вперше почали називати винних", - заявив Арестович.

Контрнаступ на Херсонщині

На Херсонщині ЗСУ здійснюють наступ за трьома напрямками. Від фашистів було звільнено селище Таврійське.

14 червня було оприлюднено відео, яке записав український захисник в 10 км від Херсона.

Вранці 17 червня стало відомо про великі втрати окупантів в особовому складі на Херсонщині.

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