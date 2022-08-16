За його словами, наразі нема причин для застосування цього виду зброї.

Міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито не планує застосовувати ядерну зброю в Україні. У цьому немає необхідності, адже головне її призначення - це стримування ядерного удару.

Про це він заявив на X Московській конференції з міжнародної безпеки, передає "Дождь".

Твердження про можливе застосування ядерної зброї Росією Шойгу назвав абсурдними.

Крім того, очільник Міноборони РФ заявив, що Києвом у гібридній війні проти Росії керують "об'єднані сили Заходу", які й "несуть відповідальність за загибель мирного населення на Донбасі". На його переконання, НАТО нібито "не має сумнівів, що поставлені Росією цілі спецоперації будуть досягнуті".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін здивував заявою щодо ядерної війни. Російський диктатор зазначив, що така війна "не повинна бути розв'язана".

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