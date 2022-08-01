Російський диктатор зазначив, що ядерна війна "не повинна бути розв'язана".

Президент Російської Федерації Володимир Путін здивував несподіваною заявою щодо ймовірності розв'язання ядерної війни. За його словами, переможців у такому протистоянні не буде.

Про це російський диктатор заявив у привітанні учасників X конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, пише пропагандистське "РИА Новости".

"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - заявив Путін.

Заява диктатора пролунала після заяви президента США Джо Байдена про його готовність обговорювати з Росією нову систему з контролю над ядерною зброєю. Однак американський лідер підкреслив, що для перемовин потрібен "добросовісний партнер".

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю. Пізніше він знову не виключив таку можливість, однак у МЗС РФ заявили, що ядерну зброю використовувати не будуть.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора. Своєю чергою радник глави офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

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