Україну називають "випробувальною лабораторією для майбутнього війни" лише в розробці технологій і військовому використанні БПЛА.

Штучний інтелект (ШІ) підвищив рівень влучності українських безпілотників з нижче 50 відсотків у 2023 році до майже 80 відсотків цього року. Про це пише Kyiv Post.

Зазначається, що ШІ відіграє дедалі важливішу роль на полі бою під час війни в Україні - зокрема, у підвищенні здатності безпілотників націлюватися на ворога. Прикладом успіху технології є дрон-розвідник SAKER.

"Безпілотник може самостійно ідентифікувати особовий склад, танки, бронетехніку серед інших цілей і передавати цю інформацію на свій командний пункт, щоб вибрати, коли і якою зброєю вдарити по противнику", - йдеться у статті.

Відео дня

При цьому критична перевага походить від здатності ШІ "навчатися", а українські оператори можуть "навчати" програмне забезпечення надалі. Так, SAKER тепер може розрізняти російських солдатів просто за їхньою уніформою, зброєю та спорядженням і навіть за тим, як вони рухаються після того, як їх "годують" незліченними відео російських оперативних сил:

"Програмне забезпечення Palantir призначене для порівняння даних, зібраних з низки джерел, включаючи людський інтелект, дрони, радари, тепловізори тощо, які можуть виявляти рух на полі бою та джерела артилерійського вогню".

Водночас зазначається, що існує небезпека надання безпілотникам, оснащеним штучним інтелектом, занадто великої автономії, оскільки ШІ не завжди може оцінити нюанси на полі бою, як людина-оператор. При цьому є застереження щодо деяких моральних аспектів, пов’язаних із використанням ШІ.

"Якщо штучний інтелект здатний розпізнати російських військових просто за їхнім рухом, навіть якщо вони не у формі, чи зможе він тоді розрізнити російських цивільних?.. Українські та західні сили, ймовірно, візьмуть це до уваги та стримають вогонь, але ... росіяни, виходячи з того, як вони діяли досі, ймовірно, не зроблять цього", - йдеться у матеріалі.

БПЛА у війні в Україні - останні новини

Україна вже передала на фронт мільйон дронів. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський. За його словами, БПЛА були закуплені за державний кошт.

Як сказав президент, "є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує".

Вас також можуть зацікавити новини: