Підрозділи Збройних сил України отримують від держави безпілотники, але не в тій кількості, яка дала б змогу отримати перевагу, заявив командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес. Він зазначив, що, крім цього, було запущено важливе нововведення, про яке позитивно відгукуються воїни ЗСУ.
В інтерв'ю "24 каналу" Верес уточнив, що завдяки новій системі підрозділи можуть заощаджувати власні кошти і отримувати "додаткові" БПЛА, крім тих, які передають волонтерські організації.
Нововведення полягає в тому, що держава передає підрозділам деяку частину БПЛА, а потім за допомогою системи балів, оцінювання та їх накопичення вдається зафіксувати "ефективність" використання дронів проти ворога. Наприкінці місяця, за результатами, можна докупити додаткові безпілотники.
"Цього місяця ми змогли заощадити 30% або навіть 40% коштів батальйону. Ми їх пустили в інші напрямки, які потрібно розвивати. Однак тут є два табори: одні кажуть, що це класно, а інші, що ні. Військові, які отримують з цього бонуси, кажуть, що це класно. Особисто я дуже задоволений", - зазначив Верес.
Крім того, він розповів, що переваги, принаймні, у його підрозділу перед росіянами - немає. Якщо окупанти за день можуть запустити 50 ударних БПЛА, то його батальйон - 20. Верес наголосив, що найголовнішим завданням на цій війні залишається розвиток нових технологій і проєктів.
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Раніше УНІАН повідомляв, як "дрони-дракони" змінюють поле бою в Україні. Зокрема, це дуже допомагає ЗСУ "викурювати" російських солдатів із лісових масивів, за словами одного з українських військовослужбовців.
Крім того, експерт оцінив, скільки дронів на добу зараз виробляє Росія.
"Приблизно 57 безпілотників вони виготовляють на добу. Всього за тиждень це майже 400 безпілотників", - констатував він. Окупанти продовжують нарощувати темпи.