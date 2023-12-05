Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Сили оборони України завдали значних ударів по позиціям російських загарбників впродовж поточної доби. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у зведенні.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

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Крім того, українськими підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціям РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

При цьому, зі свого боку, ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, безпілотники Служби безпеки України вразили важливі військові об’єкти. Українська спецслужба нагадала, що земля горітиме в окупантів під ногами. Під "роздачу" попали стоянка гелікоптерів, радіолокаційні системи "Небо-М" та П-18 "Терек", а також система "Байкал-1М".

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