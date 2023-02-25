Анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі.

Підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Усі підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством", - йдеться у повідомленні.

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В зв’язку з цим, як зазначили в Генштабі, анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі.

Кадрові новини з "ДНР"

Кадрові зміни вже відбуваються в "ДНР", і розпочалися вони гучним звільненням. Кілька днів тому стало відомо про звільнення Едуарда Басуріна з першого армійського корпусу "ДНР".

Російські воєнкори тоді повідомляли, що до лав правоохоронних органів "ДНР" набирають людей не через їхню "освіту й дипломи", а виходячи з їхньої здатності командувати військами.

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