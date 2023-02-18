Його вигнали з першого армійського корпусу "ДНР", заявивши, що це не через відсутність військової освіти й не через вік.

У лавах так званої "ДНР" почалися раптові кадрові перестановки у самопроголошених правоохоронних органах. Сьогодні стало відомо про звільнення Едуарда Басуріна з першого армійського корпусу "ДНР".

Про це розповів російський "воєнкор" Олександр Сладков в Telegram, вибухнувши справжньою тирадою про роль військових офіцерів у війні з Україною й заступившись за свого "колегу".

Сладков нагадав, що до лав правоохоронних органів "ДНР" набирають людей не через їхню "освіту й дипломи", а виходячи з їхньої здатності командувати військами.

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У цьому контексті Сладков уточнив, що Басуріна звільнили не через проблеми зі здоров'ям або відсутність військової освіти, а просто тому, що він, на думку російського керівництва, "не справжній офіцер".

"Вчора "несправжній" донецький офіцер з резерву вів на українські укріпи своїх "несправжніх" солдатів, даючи справжні результати, і це всіх влаштовувало, тепер його, здавалося б, зароблена в боях кар'єра під загрозою", - написав він.

При цьому Сладков заявив, що насправді Басурін просто суперечив російському керівництву.

"Причина-то не у віці або відсутності освіти. Багато офіцерів ДНР за війну стали справжніми грамотними, знаючими всі вимоги РФ командирами. Суть в іншому. Ось вони-то можуть встати й сказати новоприбулому російському генералу в очі: "Петро Петрович, все, що ви нам тут говорите - не відповідає ні російським законам, ні статутам ЗС РФ, ні бойовій логіці". І це часто може виявитися гіркою правдою, а правду начальство не любить. І правдорубів теж. Всього лише", - заявив російський "воєнкор".

Також Сладков обурився, що Басуріна звільнили, немов алкоголіка.

"Когось відсіяли майбутні комісії, когось вже викинули на громадянку, ніби алкоголіків і порушників, як того ж Басурина (він звільнений і вже пізно пити Боржом) і багатьох інших пропалених війною офіцерів", - написав Сладков.

При цьому він заявив, що для армії "ДНР" Басурін - це справжній бренд й голос 1-го корпусу, якого несправедливо прогнали "геть".

Хто такий Едуард Басурін - основні факти й можлива причина звільнення

Едуард Басурін - військовий "діяч" у самопроголошеній "Донецькій Народній Республіці". Він був прес-секретарем військового командування "ДНР" з 14 січня 2015 року, а у 2016 році став заступником командувача "Народної міліції ДНР".

Відзначимо, що буквально 1 лютого терорист Басурін публічно визнав несамостійність "ДНР", зробивши панічну заяву щодо поставок оборонного озброєння Києву. Судячи з усього, така самодіяльність не дуже сподобалася російському керівництву.

Раніше в Кремлі вже критикували Басуріна через його необачний анонс з приводу планів військ РФ атакувати хімічною зброєю український завод "Азовсталь" у Маріуполі. Повідомлялося, що тоді з Басуріним провели виховну бесіду спецагенти ФСБ.

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