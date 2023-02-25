Російські окупанти не припиняють наступи на Сватівському та Кремінському напрямках. Попри старання, дії противника залишаються безуспішними.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону. Він назвав ситуацію "стабільно важкою", але контрольованою Силами оборони.
"Наступи росіян не зупиняються на жодному напрямку - ані на Сватівському, ані на Кремінському. Всі намагання ворога останніми днями безуспішні", - сказав Гайдай.
За словами очільника ОВА, на Сватівському напрямку росіяни намагалися піти уперед важкою технікою, але отримали опір. На Кремінському напрямку дві доби тому три роти РФ також пішли у наступ. Внаслідок цього ворог втратив 70 осіб загиблими й стільки ж - пораненими.
Війна в Україні: останні новини
За добу, 24 лютого, українські воїни відбили близько 70 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. При цьому захисники України знищили ворожий вертоліт Мі-24 і чотири безпілотники.
За даними Генштабу, бійці Збройних сил України за минулу добу, 24 лютого, ліквідували ще 650 окупантів. Таким чином, загальні втрати особового складу російських окупантів склали 147470 осіб.