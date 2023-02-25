Зоакрема, ворог втратив 70 осіб загиблими й стільки ж - пораненими.

Російські окупанти не припиняють наступи на Сватівському та Кремінському напрямках. Попри старання, дії противника залишаються безуспішними.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону. Він назвав ситуацію "стабільно важкою", але контрольованою Силами оборони.

"Наступи росіян не зупиняються на жодному напрямку - ані на Сватівському, ані на Кремінському. Всі намагання ворога останніми днями безуспішні", - сказав Гайдай.

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За словами очільника ОВА, на Сватівському напрямку росіяни намагалися піти уперед важкою технікою, але отримали опір. На Кремінському напрямку дві доби тому три роти РФ також пішли у наступ. Внаслідок цього ворог втратив 70 осіб загиблими й стільки ж - пораненими.

Війна в Україні: останні новини

За добу, 24 лютого, українські воїни відбили близько 70 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. При цьому захисники України знищили ворожий вертоліт Мі-24 і чотири безпілотники.

За даними Генштабу, бійці Збройних сил України за минулу добу, 24 лютого, ліквідували ще 650 окупантів. Таким чином, загальні втрати особового складу російських окупантів склали 147470 осіб.

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