Головнокомандувач Збройних сил України відвідав на сході ділянку оборони фронту, де ворог може просунутися.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що відвідав бойові позиції двох бригад на сході і спільно з командирами ухвалив рішення, аби не дати російським окупантам прорвати українську оборону на сході. Про це Сирський повідомив у Telegram.

"Сьогоднішній день розпочав з переміщення в район операції на напрямок активних дій противника. Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків", - повідомив Сирський.

Як відзначив Головнокомандувач ЗСУ, після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість української оборони на цій ділянці фронту.

Відео дня

Він додав, що у цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною, бо противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах таких населених пунктів як Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

Водночас, як підкреслив Сирський, імовірно, що внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась.

"Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів", наголосив Сирський.

При цьому, за два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат.

"Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем", - запевняє Сирський.

За його словами, разом з Міністром оборони України Рустемом Умєровим були вручені державні та відомчі нагороди українським військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором.

"Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу. Ми переможемо!", - заявив Сирський.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведення Генерального штабу ЗСУ за минулу добу йшлося про те, що минулої доби, 12 березня, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіше на фронті було на Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: