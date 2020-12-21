Двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

З початку поточної доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу щодо ситуації в районі проведення ООС.

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Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Біля Луганського окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемету та гранатометів. Поблизу населеного пункту Шуми - з гранатометів та мінометів 82-го калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню та здійснили два неприцільних провокативних постріли зі станкового протитанкового гранатомету неподалік Водяного.

«На численні обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», - поінформували у штабі.

Там також додали, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Світлана Закелова