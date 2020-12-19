Ситуація на Донбасі на ранок 19 грудня / фото УНІАН

Упродовж минулої доби, 18 грудня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Серед українських військових ніхто не постраждав.

Про це інформує штаб операції Об'єднаних сил.

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Російські найманці відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру біля Водяного на Приазов'ї. Зазначається, що на цьому напрямку бойовики вдруге за кілька тижнів дистанційно мінували українські позиції. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1.

Окупанти тричі порушили режим припинення вогню біля Авдіївки. Спочатку вони застосували ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом — стрілецьку зброю.

«Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали», — ідеться в повідомленні штабу.

Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко