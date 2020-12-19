Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Упродовж минулої доби, 18 грудня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Серед українських військових ніхто не постраждав.

Про це інформує штаб операції Об'єднаних сил.

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Російські найманці відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру біля Водяного на Приазов'ї. Зазначається, що на цьому напрямку бойовики вдруге за кілька тижнів дистанційно мінували українські позиції. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1.

Окупанти тричі порушили режим припинення вогню біля Авдіївки. Спочатку вони застосували ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом — стрілецьку зброю.

«Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали», — ідеться в повідомленні штабу.

Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Від початку поточної доби, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

На Донбасі з систематичними порушеннями з боку російських бойовиків діє режим припинення вогню, введений 27 липня. Про продовження режиму тиші домовилися на нормандських переговорах на рівні радників 11 вересня в Берліні.

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Автор: Вікторія Гордієнко