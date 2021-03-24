З початку доби російські окупанти тричі порушили перемир'я на Донбасі.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.
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Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.
Крім того, поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій українських захисників з гранатометів різних типів, а в районі Лебединського ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - уточнили у штабі ООС.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.
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