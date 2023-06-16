За добу було знищено, зокрема, 24 ворожих безпілотники, 19 артсистем та 16 бойових броньованих машин.

Збройні сили України минулої доби, 16 червня, відмінусували ще майже 600 російських окупантів.

Як йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року серед особового складу орієнтовно склали близько 218 тис. 500 (+590 за добу) осіб.

Танків противника було знищено 3 тис. 965 (+10) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 7 тис. 683 (+16), артилерійських систем – 3 тис. 812 (+19), реактивних систем залпового вогню – 606 (+2).

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Крім того, ворожих засобів протиповітряної оборони було знищено 364, літаків – 314, гелікоптерів – 301, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 тис. 357 (+24), крилатих ракет ‒ 1199.

Також кораблів/катерів було знищено 18, автомобільної техніки та автоцистерн – 6 тис. 519 (+13), спеціальної техніки ‒ 519.

У Генштабі зауважили, що дані ще уточнюються.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів. Були знищенні десятки БПЛА. При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки ворога, три склади боєприпасів та сім його артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Також повідомлялося, що уночі окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні - задіяли два іранських ударних безпілотника типу "Shahed". Обидва дрони було знищено протиповітряною обороною.

За даними Генштабу, російські окупанти протягом доби намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському та Шахтарському напрямках, але зазнали невдачі.

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