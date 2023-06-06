На Донбасі триває оборонна операція.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської області.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, зазначивши при цьому, що у операційній зоні Сил оборони Таврійського напрямку противник продовжує ведення наступальних дій на Авдіївському напрямку, веде активно оборону на Запоріжжі, а саме – на Новопавлівському та Оріхівському напрямках..

"Після ситуації №1 у Бахмуті і довкола нього Мар’їнка залишається гарячою і пульсуючою точкою №2. Також вкотре підтверджується, що противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської області", - сказав він.

Відео дня

"Тут ворог в очікуванні нашого наступу основні зусилля спрямовує на підтримку своїх підрозділів у постійній бойовій готовності, продовжує фортифікаційне обладнання своїх рубежів та позицій, встановлює мінно-вибухову загородження", - додав Шершень.

Крім цього, він наголосив, що на Донбасі з 24 лютого 2022 року триває оборонна операція.

Ситуація в Україні

Останніми днями на території Луганської області російські окупанти посилили свій тиск.

За минулу добу українські захисники відбили понад 40 ворожих атак на низці напрямків.

Крім цього, минулої ночі росіяни вкотре атакували Україну, запустивши 35 крилатих ракет з району Каспійського моря. Всі ракети було збито українською ППО.

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Під загрозою затоплення знаходяться близько 80 населених пунктів Херсонщини. Окупанти фактично знищили і Каховську ГЕС та Каховське водосховище.

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