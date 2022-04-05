У Рубіжному загиблих ховають у дворах.

До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах", - зазначив він.

Крім того, Гайдай зауважив, що напередодні поблизу Новотошківського, Нижнього, Попасної та Рубіжного росіяни спробували піти на штурм. "Але вимушені були відійти на зайняті позиції", - констатував голова ОВА.

Загалом на Луганщині та Донеччині, додав він, було відбито 7 атак ворога. "Українські захисники знищили сім танків, вісім одиниць броньованої техніки та три артилерійські системи противника", - додав Гайдай.

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