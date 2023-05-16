Мешканцям окупованих територій Запорізької області дали місяць на отримання російських паспортів, інакше їх відключать від електропостачання.

Росіяни вигадали новий спосіб примушувати мешканців тимчасово окупованої території Запорізької області отримувати паспорти РФ. Задля пришвидшення паспортизації людям погрожують відключенням квартир від електроенергії.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни змушують людей переукладати договори про постачання електроенергії. Проте без російських "документів" зробити це неможливо.

"Так, для переукладення договору необхідно мати російські "паспорт", "ідентифікаційний код" та "документи на право власності на житло". Окупанти дають 30 днів на оформлення усіх документів та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії. Таким чином, окупанти роблять неможливим життя на тимчасово окупованих територіях без російського аусвайсу", – наголосили в Центрі спротиву.

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Паспортизація на окупованих територіях

Російські загарбники вже котрий місяць примушують мешканців тимчасово окупованих територій отримувати паспорти РФ. Для цього ворог вдається до різноманітних маніпуляцій.

Зокрема, за даними Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованому місті Старобільськ Луганської області росіяни виселяють із домівок українців, які відмовилися брати російський паспорт. Зазначається, що зазвичай окупанти приходять до людей два рази, а на третій – викидають їхні речі з помешкань.

Крім того, росіяни "закрутили гайки" у Запорізькій області. Там загарбники примушують людей у письмовій формі відмовлятися від громадянства України та брати паспорти РФ. Тим, хто від російського громадянства відмовляється, окупанти погрожують звільненням та переслідуванням у майбутньому.

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