Минулої доби піротехніки виявили 347 вибухонебезпечних предметів.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів про відновлення доріг в регіоні та розмінування територій.

Як повідомив Чаус у своєму Telegram-каналі, наразі триває відновлення на ділянці автодороги Н-27 (біля зруйнованого мосту) поблизу Чернігова.

Також ремонтуються ділянки трас М-01, у тому числі на розв'язці неподалік Чернігова. За потреби влаштовують об'їзні тимчасові проїзди.

Крім того, проводяться роботи з розчищення та прибирання доріг М-01, Н-27, Р-56: всього 46 кілометрів дорожнього полотна.

"Усього за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів. На трьох з них відновлено тимчасовий проїзд", – повідомив Чаус.

Рятувальники активно розміновують території на Чернігівщині

Так, за добу групи піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій 22 рази залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 347 таких предметів (з початку воєнних дій всього вилучено 14 тис. 553 вибухонебезпечних предмета).

"Всього з початку військових дій ліквідовано 487 пожеж, з яких 286 виникли через обстріли. Врятовано 46 людей, з них 10 дітей. На місцях пожеж виявлено тіла 57 осіб", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що в Україні запрацювала інтерактивна мапа з замінованими та небезпечними ділянками. Українські рятувальники щодня знешкоджують тисячі небезпечних предметів, але ця робота на роки.

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