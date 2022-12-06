Він звернувся до брата з проханням сприяти проведенню такого обміну.

Суд визнав Михайла Царьова, брата екс-нардепа-зрадника Олега Царьова винним у тероризмі, та засудив його до позбавлення волі.

Як повідомляє прес-центр СБУ, тепер засуджений просить включити його до списків обміну та обміняти на українців, які перебувають в полоні росіян.

"За матеріалами Служби безпеки до реального строку ув’язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. … Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі", – сповістили в СБУ.

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Правоохоронці також опублікували відео, на якого Михайло Царьов звертається до свого брата Олега з проханням сприяти проведенню його обміну.

Справа Михайла Царьова – що відомо

Служба безпеки України затримала брата колишнього нардепа Олега Царьова у травні поточного року

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Дніпропетровській області та готував серію вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури.

За це у разі захоплення регіону він мав обійняти посаду голови окупантської "обласної адміністрації". Утім він не встиг реалізувати запланове.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ. Йому інкримінували здійснення терористичного акту (ст. 258 Кримінального кодексу України).

Що відомо про Олега Царьова

Царьов – колишній український підприємець і народний депутат ІV-VІІ скликань від "Партії регіонів". У 2014 році був "спікером парламенту" так званої "Новоросії".

Переховується в РФ та був звинувачений українськими правоохоронцями у державній зраді – через колабораціонізм. Судом доведено, що з квітня по травень 2014 року під час публічних заходів у Києві, Донецьку, Дніпропетровську та інших містах, а також в інтерв'ю для різних ЗМІ Царьов закликав до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу. На початку травня 2022 року його було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі.

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України в березні 2022 року Олег Царьов пропонував голові військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу здати місто російським окупантам. Через це йому було оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді (ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 ККУ).

У вересні йому було оголошено ще одну підозру у державній зраді, а також у незаконному перетинанні державного кордону з метою заподіяння шкоди інтересам держави – разом із іншим екс-нардепом Володимиром Олійником.

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