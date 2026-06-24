Супутник зафіксував пошкодження двох мостів у Крим, окупанти ховають Керченський, - ВІ

У червні 2026 року російські війська були змушені розгорнути масштабні димові завіси для захисту стратегічно важливого Керченського мосту від можливого ураження.

Сили оборони України посилили системні атаки на російські лінії постачання та транспортні артерії навколо тимчасово окупованого Криму.

Для ударів по сухопутних коридорах та мостових переправах українські військові дедалі частіше застосовують ударні безпілотні літальні апарати середньої дальності та ракетне озброєння.

Як повідомляє видання Business Insider із посиланням на нові супутникові знімки комерційної компанії Vantor, у червні 2026 року російські війська були змушені розгорнути масштабні димові завіси для захисту стратегічно важливого Керченського мосту від можливого ураження.

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Фотофіксація свідчить про роботу кількох військових димогенераторів, які викидають клуби білого та сірого диму для маскування окремих прольотів конструкції. Водночас аналітики ставлять під сумнів ефективність таких заходів, оскільки міст є статичним об'єктом із чітко відомими координатами, а поширення диму сильно залежить від погодних умов та вітру.

Руйнування залізничних та автомобільних шляхів на підступах до півострова

Паралельно з тиском на Керченську протоку, українська армія успішно виводить з ладу інші критичні об'єкти транспортної інфраструктури, що зв'язують Крим із материковою частиною України. Зокрема, бійці спецпідрозділу середньої дальності Сил спеціальних операцій (ССО) у ніч на 22 червня знищили ключовий залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу населеного пункту Роздольне.

Цей маршрут активно використовувався загарбниками для перекидання великих партій військових вантажів та техніки з території РФ. Унаслідок точкового удару безпілотників було зруйновано як саму колію, так і один із прольотів споруди. Крім того, оприлюднені супутникові матеріали підтверджують суттєві пошкодження автомобільних Чонгарського та Генічеського мостів, які потрапили під обстріли минулого тижня, що значно обмежило можливості забезпечення угруповань ворога на півдні.

Перекидання російських систем ППО та наслідки для фронту

Президент України Володимир Зеленський, спираючись на дані військової розвідки (ГУР) та перехоплені внутрішні документи РФ, заявив, що успішна далекобійна кампанія ЗСУ змусила військове командування в Москві вдатися до екстрених контрзаходів.

За наказом Кремля загарбники почали масово переміщувати дефіцитні комплекси протиповітряної оборони з інших регіонів Росії безпосередньо для захисту Керченського мосту та підступів до російської столиці, тим самим суттєво послаблюючи обороноздатність власних територій та інших ділянок фронту.

Зі свого боку, українські урядовці констатують, що планомірні удари середньої дальності мають на меті повну вогневу ізоляцію Криму за допомогою безпілотних технологій.

Ситуація в Криму - останні новини

Регулярні удари Сил оборони України по російських комплексах протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму є підготовкою до фінальної стадії цієї військової операції – повної ліквідації Керченського мосту. Як заявив військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров, саме остаточне знесення цієї незаконної конструкції стане завершальним акордом поточної кампанії української армії на півострові.

На тлі регулярних українських ударів по військових та логістичних об'єктах Кримського півострова російській окупаційній владі стає дедалі важче створювати для населення видимість стабільності та безпеки. За інформацією видання The Economist, систематичні нальоти безпілотників провокують тривалі відключення світла, перебої з логістикою товарів і дефіцит пального, що змушує запроваджувати ліміти на його продаж. Через це серед місцевих жителів стрімко посилюються тривожні настрої, відчуття вразливості та загальна втома від бойових дій.

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