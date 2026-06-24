Під контролем ЗСУ лише окремі мікрорайони: військовий розкрив правду про ситуацію в Костянтинівці

Найближчими днями лінія контролю стане більш зрозумілою, зазначив "Мучной".

Ситуація в Костянтинівці продовжує стрімко ускладнюватися, оскільки російські окупанти наситили значну частину міста особовим складом, дронами та вогневими засобами. Про це пише військовий з позивним "Мучной".

"На даний момент під нашим контролем або у зоні невизначеності залишаються лише окремі мікрорайони на північно-західному в'їзді до міста. Більшість інших районів ворог уже використав для накопичення своїх сил та розгортання позицій. Через складну обстановку найближчими днями стане більш зрозумілою фактична лінія контролю, де ще діють наші підрозділи, де вже закріпився противник та на яких напрямках він плануватиме подальший тиск. Бої залишаються динамічними, а ситуація змінюється буквально щодня", - написав військовий.

Він також розповів про ситуацію на інших напрямках. Зокрема в районі Добропілля, за словами "Мучного", РФ робить основний акцент на знищенні укриттів та потенційних місць розміщення українських сил. А у Родинському, неподалік Покровська, військовий характеризує ситуацію як "особливо складну".

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"Північна частина міста фактично залишається ізольованою. Не виключено, що там досі перебувають наші бійці, однак можливості для безпечного виходу або підвозу необхідного зараз суттєво обмежені. Окупанти намагаються перетворити цей сектор на локальний мішок, постійно контролюючи маршрути пересування дронами та вогневими засобами", - розповів "Мучной".

Одним з найгарячіших напрямків, за словами бійця, є Словʼянський. Він зазначив, що там російські окупанти взяли під контроль Юрківку, а також тривають бої за Рай-Олександрівку. Військовий зауважив:

"Найбільший тиск зараз спостерігається у районі Миколаївки, ворог продовжує масовано застосовувати авіацію та засипати район ФАБами. Окремо пробують порушити логістику, завдаючи ударів по маршрутах забезпечення через Високоіванівку. Під ударами опинилася також насосна станція, яка розташована поблизу цього логістичного вузла. Паралельно завдаються удари по району Слов'янської ТЕС, що свідчить про спроби ускладнити функціонування цього укріпрайону та додатково дестабілізувати обстановку".

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики Deep State повідомляли також про складну ситуацію в районі Лиману на Донеччині. За даними експертів, Сили оборони вже фіксують російську піхоту на околицях міста. Водночас зазначається, що українські оператори БПЛА їх ефективно винищують.

Тим часом речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов повідомляє, що РФ сильно активізувала свою діяльність на фронті. За його оцінкою, наразі окупанти вступають у пік своєї літньої кампанії.

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