До берега може прибивати якірні міни та міни-"пелюстки".

У смітті, яке знесло водою після знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та яке зараз прибиває до узбережжя, можуть бути вибухонебезпечні предмети.

"В купах сміття, навіть в уламках суші, яка дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів БК, оборонних смуг, які налаштували росіяни на Лівому березі. Там може бути все що завгодно", - наголосила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зокрема, до берега може прибивати якірні міни, міни-"пелюстки", які дуже підступні та небезпечні, оскільки підриваються при найменшому дотику.

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"Не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців - піротехніків, вибухотехніків, щоб обстежили місцевість і тільки після того, як дали заключення, можна включати добру волю і очищати узбережжя", - сказала речниця.

Вона додала, що це сміття може бути не тільки на узбережжі Херсонської та Миколаївської областей, а й на Одещині.

Наслідки знищення Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, російські інтервенти вранці 6 червня підірвали Каховську дамбу. Вода на своєму шляху підтоплювана населені пункти, а також змивала будинки, міни та техніку росіян.

Наразі на одеському узбережжі спостерігається опріснення моря та велике завищення показників по вмісту заліза. До узбережжя Одещини течією зносить багато уламків, сміття, трупи загиблих тварин, російські піхотні міни.

У Херсонській області заборонять купання у водоймах, а також вилов та продаж риби через високу концентрацію шкідливих речовин у воді.

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