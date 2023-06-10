Відповідне доручення сьогодні дав голова ОВА.

У Херсонській області планують заборонити купання у водоймах, а також вилов та продаж риби через високу концентрацію шкідливих речовин у воді.

"На жаль, вода зараз небезпечна. Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму", - заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, сьогодні на засіданні штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру він дав доручення заборонити купання на водних об’єктах, а також не заборонити вилов та продаж риби в області.

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Голова ОВА наголосив, що у криницях та відкритих водоймах на затоплених територіях можуть опинитися хімікати, а також низка збудників інфекційних хвороб, зокрема з кладовищ та сміттєзвалищ.

Він також вчергове закликав громадян пити бутильовану чи привізну воду.

Знищення дамби - наслідки для екології

Експерти наголошують, що внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС у воді опинилася велика кількість шкідливих речовин. У Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігається мор риби. У МОЗ розповіли, як захиститись від холери.

Крім того, протягом 11-13 червня на Херсонщині очікується значне погіршення погодних умов. Зокрема, йдеться про грози та місцями град, шквал вітру досягатиме позначки в 15-20 метрів на секунду.

Екологічні збитки від підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС перевищили 55 млрд грн.

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