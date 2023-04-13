Серед них - 45 бійців Повітряних сил, 152 - ДШВ, 152 воїни - Сухопутних військ.

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 13 квітня, відзначив державними нагородами ще 349 українських захисників.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні. Загалом, гарант держави підписав 4 укази щодо відповідних відзнак.

"Підписав укази про нагородження наших воїнів. Чотири укази. 349 військовослужбовців відзначені державними нагородами. Серед них – 45 бійців Повітряних сил, 152 – ДШВ, 152 воїни – Сухопутні війська", - зазначив він.

Зеленський особливо відзначив бійців, які бʼються на Донеччині у складі ОСУВ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського. Зокрема, морських піхотинців 35-ї окремої бригади та артилеристів 55-ї окремої бригади: "Ви, як завжди, хлопці, результативні! Дякую!", - наголосив президент.

"Дякую бійцям ОСУВ "Одеса" генерала Москальова – 63-тя окрема механізована бригада, яка потужно бʼє окупантів за удари по наших містах і селах на Південному напрямку. Та ще відзначу сьогодні воїнів 126-ї окремої бригади сил ТрО – аеророзвідників. Дякую вам, хлопці, за уважність, яка стає влучністю нашої артилерії", - продовжив президент.

Бійці ЗСУ стримали новий шквал атак армії РФ

Нагадаємо, що кожного дня наші герої та героїні фронту протистоять збройній агресії Російської Федерації, яка веде війну "на знищення" проти народу України.

Відомо, що станом на вечір 13 квітня бійці ЗСУ відбили близько 20 атак росіян. Окупанти не полишають спроб вести наступ на чотирьох напрямках українського фронту - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Проте маневри на фронті даються їм нелегко. За добу наша авіація реалізувала 11 влучних бомбардувань позицій окупантів.

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