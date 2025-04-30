Загалом на боці росіян воюють приблизно 15 тис. північнокорейців.

Близько 600 північнокорейських військовослужбовців було вбито на війні Росії проти України.

Таку кількість назвав південнокорейський законодавець із посиланням на дані розвідувального агентства, пише Reuters. Він деталізував, що зараз втрати військ КНДР оцінюються в 4700 осіб, "включаючи близько 600 загиблих".

"Тіла вбитих кремовані в Курську, а потім останки привезли до КНДР", - сказав він.

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Лі Сон Квун додав, що з початку року до Північної Кореї повернули близько 2 тис. солдатів, які, ймовірно, утримуються в ізоляції в Пхеньяні.

За даними законодавця, солдати з КНДР продемонстрували ознаки покращення бойових можливостей. Нагадаємо, всього на боці росіян воюють приблизно 15 тис. північнокорейців.

Участь військ КНДР у війні

Влітку 2024 року РФ і КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачав взаємодопомогу в разі збройного нападу.

А вже восени розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила до РФ 3000 військових для участі у війні проти України. Ці війська були розгорнуті в Курській області.

Узимку ЗСУ взяли в полон двох військових КНДР, які воювали в Курській області. Їх доправили до Києва, де з ними працювали слідчі СБУ. У січні український президент Володимир Зеленський заявив, що один із полонених солдатів КНДР хоче залишитися в Україні.

Наприкінці січня бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади розповіли деталі взяття в полон військового з Північної Кореї.

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