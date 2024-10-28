Підвезення особового складу відбувається здебільшого вночі.

Понад 3 тисячі найманців з КНДР почали злагодження на місцевості у Курській області Росіїйської Федерації. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) із посиланням на інформацію, отриману від місцевого "небайдужого населення".

Зазначається, що "новобранців" навчають на низці полігонів, при цьому підвезення особового складу відбувається здебільшого вночі. Разом з ними на полігон прибули працівники посольства КНДР - вони виступають у ролі перекладачів та спостерігачів за найманцями:

"Наразі невідомо, коли саме солдатів режиму направлять безпосередньо в зону бойових дій й скільки буде тривати злагодження. Проте місця розташування бойовиків відомі".

У ЦНС закликають усіх небайдужих продовжувати повідомляти інформацію, яка буде корисною "для знищення всіх ворогів вільного світу".

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Війська КНДР на війні в Україні - останні новини

Головне управління розвідки Міноборони України дізналося, як росіяни доставляють найманців з КНДР на фронт. За даними ГУР, найманців з Північної Кореї у РФ перевозили без бойового розпорядження.

При цьому, за інформацією розвідки, російські загарбники везуть на фронт найманців з КНДР у вантажівках з цивільними номерами.

Також УНІАН повідомляв, що солдати КНДР найближчими днями підуть на штурм позицій ЗСУ в Курській області. За даними The New York Times, додаткові 10 000 північнокорейських військовослужбовців можуть дозволити Росії взяти гору над українськими силами в Курській області.

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