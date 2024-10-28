На думку експертів, додаткові 10 000 північнокорейських військовослужбовців можуть дозволити Росії взяти гору над українськими силами в Курській області.

Україна готується до нападу північнокорейських солдатів, які прибули минулого тижня в Курську область, і, згідно із заявами українських бійців, вони можуть піти на штурм позицій ЗСУ вже найближчими днями, пише The New York Times.

"Вони попередили нас про напад у найближчому майбутньому. Можливо, найближчими днями", - повідомив підполковник Артем Холодкевич, заступник командира 61-ї механізованої бригади України.

При цьому, як пише видання, Росія розмістила в Курській області близько 50 000 військовослужбовців, водночас в України близько 30 000 солдатів. На думку експертів, додаткові 10 000 північнокорейських військовослужбовців можуть дозволити Росії взяти гору над українськими силами.

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Якою буде користь від північнокорейських військ на полі бою, ще належить з'ясувати, кажуть експерти. Віктор Кевлюк із Центру оборонних стратегій каже, що координація їхніх дій із російськими військами виявиться складною, оскільки вони не розмовляють однією мовою, пройшли різну підготовку і не знайомі з місцевістю, де їм доведеться битися.

З цією думкою згоден колишній посол Німеччини у Вашингтоні Вольфганг Ішингер, підкреслюючи, що "це може стати величезним головним болем для російської армії, яка не звикла мати під своїм командуванням великі іноземні підрозділи".

Як Росія використовуватиме солдатів КНДР - думки експертів

Так, Віктор Кевлюк із Центру оборонних стратегій вважає, що північнокорейські війська будуть використовуватися в наступах на українські позиції, згідно з давньою стратегією Росії - реалізувати чисельну перевагу в особовому складі за артилерійської підтримки:

"Північнокорейські підрозділи штурмуватимуть найбільш укріплені позиції українців, а російські регулярні війська зміцнюватимуть захоплені об'єкти та лінії".

Водночас колишній британський військовий аташе в Москві та Києві Джон Форман вважає, що північнокорейці "залишаться в обороні і зміцнять лінію фронту", залишивши частину російських солдатів вільними для наступальних операцій.

Якщо їх використовуватимуть для прямих атак, додав він, "надійність північнокорейських військ викликатиме сумніви в росіян, і їхнє використання може наразити на небезпеку російські війська".

Війська КНДР в Україні

Як відомо, вже низка країн підтвердила, що Північна Корея розгорнула свої сили на території Російської Федерації, зокрема й генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який пообіцяв посилити військову підтримку України.

За даними української розвідки, перші військові Північної Кореї вже прибули в Курську область. Тим часом офіцери навчають російських загарбників на окупованих територіях України.

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