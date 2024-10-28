Війська КНДР вступають у війну, відповідь союзників України обмежена, - Bloomberg

Один із варіантів реакції на ці дії обговорює Південна Корея: постачати зброю безпосередньо Україні, змінивши політику щодо цього питання.

Рішення Росії залучити війська КНДР для підтримки своїх виснажених сил змусило союзників України визнати обмеженість можливих відповідей, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту, пише Bloomberg.

Високопосадовці Південної Кореї планують у понеділок інформувати НАТО та ЄС у Брюсселі про намір Північної Кореї направити до Росії до 10 000 солдатів. Президент США Джо Байден заявив журналістам: "У нас є варіанти, це залежить від того, що вони будуть робити".

Один із варіантів обговорює Південна Корея: постачати зброю безпосередньо Україні, змінюючи політику заборони надання летальної допомоги країнам у стані війни. Сеул уже частково забезпечує американські поставки.

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Якщо артилерійські боєприпаси з Південної Кореї направлять безпосередньо до Києва, це означатиме участь двох найбільших артилерійських сил у світі у війні: Сеула та Пхеньяна.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав переглянути ідею введення західного персоналу в Україну для підтримки, зазначаючи, що це краще зробити зараз, ніж пізно. Однак цей план викликає побоювання щодо безпеки інструкторів.

США також можуть зняти обмеження для України на завдання ударів по території Росії, що раніше було червоною лінією для адміністрації Байдена.

"Основна філософія Вашингтона щодо обчислення ризику й вигоди, коли йдеться про ескалацію проти переваги для українців, ймовірно, залишається приблизно тією самою", - сказав Річард Фонтейн, керівник Центру нової американської безпеки.

Американські та європейські чиновники досі не мають чіткої інформації, як саме північнокорейські війська підтримуватимуть Росію у війні проти України. Радник з національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що частину військ можуть відправити до Курської області, де українські сили досягли успіхів цього літа.

Путін, ймовірно, розмістить північнокорейські війська для захисту своїх ліній оборони в Курській області, уникаючи використання строковиків і політичних проблем усередині країни.

"Це допомагає йому уникнути багато політичного дискомфорту вдома", - пояснила Енн Марі Дейлі, дослідниця Rand.

З точки зору варіантів відповіді США та Європи, залишаються ті самі "інструменти", включаючи розширену військову допомогу або використання заморожених російських активів, сказав Фонтейн.

Війська КНДР у війні

Як відомо, вже низка країн підтвердила, що Північна Корея розгорнула свої сили на території Російської Федерації. Кремлівський правитель Путін не спростував це, а публічно нагадав про договір з КНДР, який й передбачає таку допомогу з боку партнера.

За даними української розвідки, перші військові Північної Кореї вже прибули на Курщину. Тим чассом офіцери навчають російських загарбників на окупованих територіях України.

У Південній Кореї вже заявили, що розглядають питання надання Україні військової допомоги.

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