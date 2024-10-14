Облаштування одного з військових полігонів російських окупантів на Донеччині курирують інструктори з Північної Кореї.

Про це повідомляють у Telegram-каналі партизанського руху СРОК. За їхніми даними, загалом у Маріупольському районі активно працюють три полігони загарбників. Ділянку в районі селища Сартана облаштували за участю контингенту КНДР, там проводять інтенсивні тренування зі ствольною артилерією:

"Північнокорейські інструктори курують облаштування полігону і, ймовірно, наразі почуваються впевнено і в безпеці, оскільки багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантом".

Інструктори з КНДР на війні

Минулого тижня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що в Росії вже проходять підготовку кілька тисяч північнокорейських піхотинців. За їхніми даними, окупанти можуть відправити їх на фронт уже до кінця року.

В останньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що співпраця між РФ і КНДР - це вже не просто передача зброї, а й передача військовослужбовців.

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