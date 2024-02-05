Радослав Сікорський погодився з Боррелем і додав, що ЄС обов'язково повинен допомогти Україні досягти паритету з Росією на фронті.

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС не виконує власні плани поставок Україні артилерійських снарядів не тому, що у країн ЄС не вистачає виробничих потужностей, а тому що вони експортують снаряди в інші країни.

"Проблема сьогодні полягає не в нестачі потужностей у європейській промисловості. Не те, що нам потрібно купувати снаряди в іншому місці, тому що ми не можемо виготовити самі. Ми можемо виробляти. Але важлива частина нашої продукції експортується в треті країни", - сказав Боррель у понеділок у Варшаві після зустрічі з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, пише BBC News.

Боррель вважає, що краще нехай країни ЄС домовляться зі своїми клієнтами і перенаправлять продукцію в Україну.

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"Тобто, найкращий спосіб - це спробувати сказати іншим: будь ласка, почекайте, ви ж не воюєте, ви можете почекати кілька скільки місяців - і перенаправити продукцію в Україну. Це - політичне рішення, яке повинні прийняти країни Євросоюзу", - сказав Боррель.

Радослав Сікорський погодився з Боррелем і додав, що ЄС обов'язково повинен допомогти Україні досягти паритету з Росією на фронті.

Проблеми з постачанням боєприпасів для України - деталі

ЄС минулого року пообіцяв до березня поставити Україні один мільйон снарядів, але на ділі зможе виконати цю обіцянку максимум наполовину. Тому деякі країни ЄС, зокрема, Чехія, пропонують закупити снаряди для України за межами Союзу.

Як писали ЗМІ, через нестачу боєприпасів українські артилеристи змушені змінити тактику обстрілів. Вони більше не можуть вести вогонь навмання, натомість змушені вибирати лише конкретні підтверджені цілі.

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