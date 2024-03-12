За даними розвідки, наразі головними цілями для РФ є вище політичне керівництво країни та керівники українських спецслужб.

На очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова від початку війни було здійснено понад десять серйозних спроб замахів. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю телеканалу Freedom.

Він зазначив, що головними цілями для ворога є верховний головнокомандувач, президент України та керівники українських спецслужб.

"На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки", - розповів Юсов.

За його словами, кожен українець, який має чітку позицію щодо війни та чинить опір російським окупантам, є для РФ "так чи інакше мішенню".

Замахи на вище політичне керівництво України: що відомо

Раніше очільник розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що до початку повномасштабної війни Росія відправила на територію України декілька елітних груп, які повинні були захопити урядовий квартал Києва та президента Володимира Зеленського.

"Ще за пару тижнів до початку війни вони зайшли через Білорусь, щоб бути поряд з Києвом. Частина з них увійшла до Києва і готувалася до взяття політичного кварталу, люди, підпорядковані Авер'янову... Їх було близько 30, це дуже елітна група... Вони переслали туди тих самих людей, які підірвали склади в Чехії та Болгарії, які отруювали і болгарського бізнесмена Гебрева, і Скрипалів", - розповів він.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що йому точно невідомо, скільки замахів на нього намагалися здійснити. Він припустив, що це могло бути 5-6 разів.

"Перша спроба дуже цікава, коли вона перша, а потім все як по маслу. По-перше, люди не знають, що робити, і це виглядає дуже страшно. А потім просто розвідка ділиться з вами подробицями, що ще одна група приїхала в Україну, щоб [спробувати] це зробити", - розповів глава держави.

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