За його словами, ця тактика змінювалася за війну кілька разів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував тактику бомбардувань Харкова Росією за останній час. За його словами, ця тактика змінювалася за війну кілька разів.

"Початок був дуже важкий: якщо ви пам'ятаєте, обстріли Харкова були з жахливими руйнуваннями - Північну Салтівку, П'ятихатки, район індустріальної (ХТЗ) стирали з лиця землі. Прямою наводкою РСЗВ, танки били по житлових будинках, постійно літали ворожі літаки. Я сам, на жаль, потрапляв під літаки і це дуже важко перенести, насправді", - сказав він в інтерв'ю УНІАН.

Терехов заявив, що потім тактика змінювалася і "вони били, але били вже С-300, С-400, "Іскандерами", як, наприклад, днями, 6 серпня".

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"Крім того, вони нам трощили всю генеруючу структуру енергетики і теплопостачання. І ні для кого не секрет, що з енергопостачанням, теплопостачанням і водопостачанням у Харкові ситуація найважча. Ми проходили такий шлях, що дев'ять разів у зимовий період перезапускали систему опалення. Це - безпрецедентний випадок для всього світу, але нам вдалося це зробити", - сказав мер.

Він стверджує, що коли певний час немає обстрілів, люди звикають до цього, повертаються до Харкова і починається таке життя, "до якого ми звикли в мирні часи".

"А потім - потужні обстріли по кілька разів на день... Люди дуже стурбовані. Хтось виїжджає, хтось залишається, хтось чекає, хтось планував повертатися до Харкова, але поки що їх ця ситуація стримує. Тому тактика, яку сьогодні застосовує російський агресор - це насамперед спроба залякати харків'ян. Щоб люди виїжджали з міста", - додав Терехов.

Удари по Харкову - деталі

6 серпня внаслідок ракетного удару по центру Харкова було пошкоджено будівлю поліклініки. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар стався в центральному районі міста. Згодом Терехов додав, що внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю поліклініки.

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