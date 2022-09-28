Майже кожна зброя, яка є у росіян, здатна нести ядерний снаряд, пояснюють американські чиновники.

У зв'язку з останніми погрозами Кремля про можливий захист російських територій "всіма видами зброї" США посилили відстеження будь-яких дій російських військових або повідомлень, які можуть говорити про те, що Путін віддав наказ застосувати ядерну зброю.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Проте отримання відомостей про будь-який напад Росії, що насувається, за визначенням буде складним завданням. За словами представника США, близько 20 російських систем озброєнь можуть нести як звичайні вибухові речовини, так і ядерні боєголовки малої потужності.

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За відкритими даними, Росія має понад 1900 тактичних ядерних боєголовок, також названих нестратегічними ядерними боєголовками.

"Це все: від крилатих ракет до ядерних торпед, гравітаційних бомб і балістичних ракет середньої дальності", - сказав чиновник.

Спецслужби, за словами чиновника, впевнені, що Росія не стане ризикувати повномасштабною ядерною війною, почавши масований напад на Україну або країни НАТО.

"Вони ніколи не будуть застосовувати стратегічну ядерну зброю. Вони ніколи не запустять міжконтинентальну балістичну ракету і не поставлять бомбардувальник (Ту-95) з боєголовками мегатонного класу. Що вони будуть робити, так це використовувати зброю ближньої дії. У них є боєголовки, які ми називаємо мікроядерними зарядами, потужністю від десятків до сотень тонн", - сказав урядовець

Також відомо, що у Росії є атомна зброя меншої потужності для використання на полі бою, яка дорівнює або перевершує, в тому числі в кілотонному діапазоні, бомби, скинуті на Японію.

Американське командування і експерти розвідки сподіваються, що першою ознакою того, що Росія вирішила застосувати ядерну зброю в Україні, не буде грибоподібна хмара.

Колишній високопоставлений чиновник Ради національної безпеки США, який досі консультує американське командування, сказав, що заяви Білого дому вказують на те, що вони покладаються на широкий набір інструментів для збору розвідувальних даних.

Але що робить це надзвичайно складним, так це те, що у Росії є 23 різних системи озброєнь подвійного призначення, багато з яких вона використовує в Україні.

"Якщо у росіян воно є в арсеналі як звичайна зброя, можна з упевненістю припустити, що до неї додається ядерна боєголовка. Майже кожна зброя, яка є у росіян, здатна нести ядерну боєголовку. Якщо це артилерійська система, якщо це система ППО, якщо це торпеда, якщо це крилата ракета, у неї може бути ядерна зброя", - сказало джерело.

Офіційний представник США навів у приклад систему балістичних ракет малої дальності "Іскандер", яка може стріляти як звичайними, так і ядерними боєголовками.

Тим не менш, можуть бути тонкі ознаки того, що ядерний варіант був запущений, наприклад, певні підрозділи з засобами доставки невеликого ядерного пристрою, що веде себе незвично, наприклад, відводять одні сили або обладнання, але не інші.

Ядерний шантаж Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У ньому він не тільки оголосив про часткову мобілізацію в РФ, але і пригрозив всьому світу ядерною зброєю. Він заявив, що при загрозі своїй територіальній цілісності Росія "використовує всі наявні засоби, це не блеф".

Це узгоджується з даними західних аналітиків про непросте становище військ Росії на полі бою, коли ЗСУ зуміли за тиждень прогнати окупантів з більшої частини окупованих районів Харківської області. У зв'язку з цим Кремль віддав наказ про проведення термінових "референдумів" на вже захоплених територіях.

Вже незабаром російські чиновники пригрозили ядерним ударом у разі обстрілів незаконно анексованих українських територій.

У відповідь Білий дім зазначив, що попередив адміністрацію Путіна через приватні канали про "катастрофічні наслідки" у разі застосування у війні проти України зброї масового знищення.

Також Сполучені Штати, які разом з рештою цивілізованого світу не визнають "референдуми", погодилися, що Україна повинна деокупувати свої землі за допомогою західного озброєння.

Це тільки розлютило оточення Путіна. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Європа не заступиться за Україну, якщо РФ застосує ядерну зброю.

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