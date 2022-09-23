Одним з небагатьох стратегічних успіхів Росії стало уповільнення поставок зброї ЗСУ.

Рішення президента Росії Володимира Путіна призвати 300 тисяч резервістів для посилення своїх військ в Україні, найімовірніше, продовжить війну, але не вплине на її результат.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Тим не менш, це може виграти час для реалізації ширшої стратегії, включаючи загострення енергетичної кризи в Європі і загрозу завдання ядерного удару по невказаних цілях, спрямованої на підрив західної підтримки України.

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Невідомо, як і з якою швидкістю російське керівництво буде виконувати наказ про мобілізацію, чи включає це масові навчання і т. д.

Але, наймовірніше, поетапна програма набору буде більше спрямована на відновлення боєздатності і ротацію виснажених бойових частин, ніж на перекидання нових сил, здатних повернути Україну до оборони.

За словами керівника відділу стратегічного моделювання Київського аналітичного центру "Нова геополітика" Ігоря Левченка, одним з небагатьох стратегічних успіхів Росії стало уповільнення поставок зброї з США та інших союзників на Україну шляхом загрози ескалації.

Водночас Україна може повернути втрачену територію за кілька тижнів, якщо Захід передасть ЗСУ далекобійні снаряди ATACMS до HIMARS, а також літаки і танки Abrams.

Посилення ядерних загроз Росії можуть знову уповільнити поставки важкого озброєння. "Це дуже погана історія для України", - відповів Левченко.

Мобілізація в Росії

У відповідь на провал ЗС РФ під Харковом 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За попередніми даними Міноборони РФ, йдеться про призов до 300 тисяч осіб, які нібито мають бойовий досвід.

Цьому передувало посилення Держдумою покарання за здачу в полон і дезертирство.

Того ж дня Путін вирішив підтримати проведення псевдореферендумов на захоплених територіях, в тому числі окупованих після 24 лютого. У Кремлі слідом за цим пригрозили Україні ядерним ударом у разі посягання на анексовані райони.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, зазначив, що ні "референдуми", ні "мобілізація" не зупинять наміри Києва повернути під контроль окуповані регіони.

Західні експерти сумніваються в ефективності мобілізації в Росії і згодні, що це радше демонструє складне становище РФ на полі бою.

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